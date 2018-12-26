Рейтинг партий: социологи узнали, какая политическая сила лидирует в Украине (ИНФОГРАФИКА)

Соцопрос определил лидера среди политических партий. Фото: ИА Regnum

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В Украине лидирует в рейтинге политических партий «Батькивщина». Таковы результаты соцопроса, который проводился с 16 ноября по 10 декабря среди 40 тыс. респондентов из всех областей Украины. Социологи не опросили только жителей ОРДЛО и Крыма. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба соцгруппы «Рейтинг».

Стало известно, что «Батькивщину» поддерживают 21,7% тех, кто определился с выбором партии и намерен голосовать на выборах. Политическую силу «Слуга народа» готовы поддержать 12,4% респондентов, а за партию «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» могут проголосовать 9,6% опрошенных.

«Оппозиционный блок» могут поддержать 9,5%, «Гражданскую позицию» — 7,8%, «Радикальную партию» — 6,5%, УКРОП — 4,6%, партию «Наши» — 4,2%, «Самопомощь» — 4,0%. Рейтинг других партий составляет менее 4%.

При этом более трети опрошенных или не определились с выбором партии или вообще не намерены голосовать на выборах.

Отмечается, что «Батькивщина» лидирует во всех украинских областях, кроме Харьковской области и Донбасса. Там большинство поддерживает «Оппозиционный блок».

Напомним, лидером президентского рейтинга остается украинский политик Юлия Тимошенко. Результаты соцопроса показали, что на выборах в марте 2019 года лидера «Батькивщины» готовы поддержать 20,8% респондентов.