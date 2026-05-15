В России изменили методики проведения соцопросов, изображение: Google Gemini

https://racurs.ua/n213845-reyting-putina-v-rossii-vyros-posle-togo-kak-s-oprosami-nachali-prihodit-domoy-smi.html

Ракурс

Після зміни методики проведення опитування Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ) заявив про зростання рейтингів російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання Astra.

Зазначається, що до цього — у попередньому опитуванні, результати якого опублікували 24 квітня, ВЦИОМ сьомий тиждень поспіль фіксував поступове зниження рейтингів Путіна. Після цього два тижні нові результати не публікувалися.

Тепер ВЦИОМ оголосив про зміну методики: окрім опитувань телефоном, як це було раніше, соціологи почали проводити поквартирні обходи. В організації заявили, що це нововведення запроваджене через обмеження зв’язку, поширенням антиспам-фільтрів і ріст телефонного шахрайства, через що росіяни стали рідше відповідати на дзвінки з невідомих номерів.

Російські соціологи заявили, що нова методика дозволить отримати більш «надійні дані», зокрема за рахунок опитування людей похилого віку та «важкодоступних груп населення».

В опублікованих 24 квітня результатах опитування діяльність Путіна схвалювали 66,7% респондентів (зниження на 1,1% за тиждень), а про довіру до нього заявили 72,0% (мінус 1,8% за тиждень). Згідно з опублікованими сьогодні, 15 квітня, результатами опитування вже за новою методикою, ці показники склали 66,8% і 72,1% відповідно.

Джерело: Astra