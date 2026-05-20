Главный страх россиян назвали в СВР

Головним страхом росіян на початку 2026 року стали не дрони і не мобілізація, а відключення месенджерів та блокування VPN.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на «індекс тривожності», опублікований російськими соціологами.

Зазначається, що:

обмеження в мережі та перебої зі зв’язком у великих містах посіли перше місце в рейтингу страхів;

другу і третю сходинки зайняли атаки безпілотників і так звані «файли Епштейна». У першому випадку людей турбує безпека інфраструктури й хронічні затримки авіарейсів. Тема Епштейна, хоч і здається далекою від російської повсякденності, змусила частину суспільства замислитися, скільки подібних закритих спільнот збоченців усередині самої РФ;

до першої десятки увійшли також масовий забій худоби в новосибірській області, закриття малого бізнесу через підвищення податків і повідомлення про повені на Північному Кавказі та в Поволжі;

замикають топ-10 весняні тривоги — чутки про нову мобілізацію й активність кліщів. Причому обговорення кліщів виявилося для росіян актуальнішим за військові конфлікти на Близькому Сході.