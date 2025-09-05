В России подготовили «белый список» сайтов, которые будут работать при отключении интернета

В России растут ограничения в работе интернета, фото: euroradio.fm

Російський уряд склав «білий список» сайтів, доступ до яких залишатиметься при відключенні мобільного інтернету.

У російському Мінцифри заявили, що в цей перелік увійшли «найбільш затребувані та соціально значущі російські послуги та сайти». Водночас у відомстві не навели конкретні назви ресурсів

Російське агентство «РБК» з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що в цьому переліку:

усі державні сайти;

сервіси підсанкційних російських ІТ-компанії «Яндекс» та порталу Mail.ru;

соцмережі «ВКонтактік та «Однокласники», а також блог-платформа «Дзен»;

відеосервіси Rutube та «Кинопоиск»;

кілька банків;

особисті кабінети мобільних операторів зв’язку;

маркетплейси, російські онлайн-карти, сервіси таксі, служб доставки та сайти супермаркетів;

у перелік ймовірно також буде включений «національний месенджер Max».

До цього переліку також планують додати сайти зі сфери торгівлі та туристичних послуг.

Представники операторів «Мегафон» та «ВимпелКом» (бренд «Білайн») повідомили, що відповідний механізм доступу до сайтів із «білого» списку вже працює на їхніх мережах.

В останні місяці в різних регіонах РФ почали тимчасово відключати мобільний інтернет, пояснюючи це нібито необхідністю протистояти в такий спосіб масованим атакам українських безпілотників. Водночас у РФ лунають побоювання, що в такий спосіб влада готується до повного відключення в країні доступу до закордонних інтернет-ресурсів.

