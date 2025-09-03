Новости
Ракурс
Школьников заставляют устанавливать российский государственный мессенджер, фото: ЦНС

Школьников на ВТО заставляют устанавливать шпионский мессенджер MAX — ЦНС

3 сен 2025, 19:31
На тимчасово окупованих територіях України запускають кампанію зі встановлення обов’язкового додатка MAX — державного месенджера рф, який передає владі всі дані з телефона.

Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

У школах дітей уже перевіряють на факт встановлення програми. Саме через MAX росіяни планують будувати офіційну комунікацію та організовувати навчальний процес, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — месенджер MAX це черговий інструмент контролю й стеження за українцями.

Источник: Ракурс


