Школярів змушують встановлювати російський державний месенджер, фото: ЦНС

Школярів на ТОТ змушують встановлювати шпигунський месенджер MAX — ЦНС

3 вер 2025, 19:31
999

На тимчасово окупованих територіях України запускають кампанію зі встановлення обов’язкового додатка MAX — державного месенджера рф, який передає владі всі дані з телефона.

Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

У школах дітей уже перевіряють на факт встановлення програми. Саме через MAX росіяни планують будувати офіційну комунікацію та організовувати навчальний процес, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — месенджер MAX це черговий інструмент контролю й стеження за українцями.

Джерело: Ракурс


