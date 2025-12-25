Рашисти не змогли набрати необхідну кількість «народних дружинників», фото: AIF.BY

На тимчасово окупованих територіях Луганщини виник значний недобір до «народних дружин».

Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що «народні дружини» мали сформувати у кожній адміністративно-територіальній одиниці, яких на ТОТ Луганщини нараховується 31, не менше ніж по 30 осіб. «На сьогодні до 15 дружин записалися лише 230 бажаючих. Тобто, набагато менше половини від визначеної росіянами квоти», — вказано в повідоленні.

Радянська забава поки що не набула популярності на окупованій території. Хоча їм обіцяють видавати електрошокери та газові балончики, аби допомагати поліціянтам забезпечувати охорону громадського порядку. Щоправда, виключно на безоплатній основі, — додали в ОВА.

Нагадаємо, про ініціативу окупантів сформувати на ТОТ Луганщини «народні дуржини» стало відомо восени 2024 року.