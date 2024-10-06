Окупанти планують випустити на вулиці «народні дружини», фото: «Приморская газета»

https://racurs.ua/ua/n199971-narodni-drujyny-z-cipkamy-patruluvatymut-vulyci-tot-luganschyny-ova.html

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На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися «народні дружини».

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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Бажаючих долучитися до цього руху із запахом радянщини вже збирають. Хоча відповідний закон мають затвердити до кінця року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що діятимуть ці дружини при так званому «министерстве внутренних дел лнр», але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах — тобто, безоплатно.