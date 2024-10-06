Ще один спосіб примусової паспортизації жителів ТОТ запровадили рашисти

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти проводять примусову паспортизацію на ТОТ
Ще один спосіб примусової паспортизації жителів ТОТ запровадили рашистиhttps://racurs.ua/ua/n199969-sche-odyn-sposib-prymusovoyi-pasportyzaciyi-jyteliv-tot-zaprovadyly-rashysty.htmlРакурс
Російські загарбники запровадили ще один варіант примусової паспортизації жителів тимчасово окупованих територій України.
.
Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
До 31 грудня 2025 року людей з інвалідністю, які мешкають на території так званої «лнр», вони змушують повторно пройти медико-соціальну експертну комісію, яка має підтвердити встановлений раніше діагноз. Допускатимуть до проходження комісії виключно громадян з паспортом рф, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що всіх, хто не з’явиться на комісію упродовж наступного року, із 1 січня 2026 року позбавлять відповідних виплат.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...