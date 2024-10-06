Еще один способ принудительной паспортизации жителей ВОТ ввели рашисты

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Рашисты проводят принудительную паспортизацию на ВОТ
Еще один способ принудительной паспортизации жителей ВОТ ввели рашистыhttps://racurs.ua/n199969-esche-odin-sposob-prinuditelnoy-pasportizacii-jiteley-vot-vveli-rashisty.htmlРакурс
Російські загарбники запровадили ще один варіант примусової паспортизації жителів тимчасово окупованих територій України.
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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
До 31 грудня 2025 року людей з інвалідністю, які мешкають на території так званої «лнр», вони змушують повторно пройти медико-соціальну експертну комісію, яка має підтвердити встановлений раніше діагноз. Допускатимуть до проходження комісії виключно громадян з паспортом рф, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що всіх, хто не з’явиться на комісію упродовж наступного року, із 1 січня 2026 року позбавлять відповідних виплат.
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