Рашисты изобрели новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

Рашисты изобрели новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТhttps://racurs.ua/n197906-rashisty-izobreli-novyy-sposob-prinuditelnoy-pasportizacii-jiteley-vot.htmlРакурс
Російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації жителів тимчасово окупованих територій України.
Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
В регіоні запровадили виїзну флюорографія по селах, яка є обов’язковою. Проте для отримання «послуги» треба мати російський страховий поліс та паспорт рф. Таким чином окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування своєї макулатури, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що лікарі з рф, котрі проводять об’їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов.
Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують — усі дотичні до примусової паспортизації чинять злочин проти українського народу й понесуть покарання відповідно до чинного законодавства. Про зрадників закликають повідомляти до відповідного чат-бота.