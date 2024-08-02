Рашисты изобрели новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

На ВОТ идет принудительная паспортизация украинцев, фото: «Меддиагностика»

https://racurs.ua/n197906-rashisty-izobreli-novyy-sposob-prinuditelnoy-pasportizacii-jiteley-vot.html

Ракурс

Російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації жителів тимчасово окупованих територій України.

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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В регіоні запровадили виїзну флюорографія по селах, яка є обов’язковою. Проте для отримання «послуги» треба мати російський страховий поліс та паспорт рф. Таким чином окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування своєї макулатури, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що лікарі з рф, котрі проводять об’їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов.

Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — усі дотичні до примусової паспортизації чинять злочин проти українського народу й понесуть покарання відповідно до чинного законодавства. Про зрадників закликають повідомляти до відповідного чат-бота.