Рашисты придумали еще один способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

Російські загарбники використовують шантаж, щоб пришвидшити темпи паспортизації жителів тимчасово окупованих територій.

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Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти вигадали такі способи примусової паспортизації:

Проте такий шантаж не допомагає росіянам, й вони вимушені навіть дозволити «голосування» на виборах за українським паспортом, через те, що більшість населення не має червоної макулатури рф, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про тих, хто здійснює тиск на українців щодо примусової паспортизації, до відповідного чат-бота.