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Ракурс
Россияне продолжают осуществлять принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: «24 канал»

Рашисты придумали еще один способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

17 янв 2024, 14:38
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Російські загарбники використовують шантаж, щоб пришвидшити темпи паспортизації жителів тимчасово окупованих територій.


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Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти вигадали такі способи примусової паспортизації:

  • на ТОТ Херсонщині окупанти видають балони з газом, тим в кого немає центрального газопостачання. Проте умовою для отримання є наявність російського паспорта;
  • лише за російським паспортом ворог видає мешканцям захопленого регіону вугілля. Таким чином люди фактично перебувають в заручниках у ворога.

Проте такий шантаж не допомагає росіянам, й вони вимушені навіть дозволити «голосування» на виборах за українським паспортом, через те, що більшість населення не має червоної макулатури рф, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про тих, хто здійснює тиск на українців щодо примусової паспортизації, до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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