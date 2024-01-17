Рашисти вигадали ще один спосіб примусової паспортизації жителів ТОТ

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Росіяни продовжують здійснювати примусову паспортизацію на ТОТ, фото: «24 канал»
Рашисти вигадали ще один спосіб примусової паспортизації жителів ТОТhttps://racurs.ua/ua/n191451-rashysty-vygadaly-sche-odyn-sposib-prymusovoyi-pasportyzaciyi-jyteliv-tot.htmlРакурс
Російські загарбники використовують шантаж, щоб пришвидшити темпи паспортизації жителів тимчасово окупованих територій.
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Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що рашисти вигадали такі способи примусової паспортизації:
- на ТОТ Херсонщині окупанти видають балони з газом, тим в кого немає центрального газопостачання. Проте умовою для отримання є наявність російського паспорта;
- лише за російським паспортом ворог видає мешканцям захопленого регіону вугілля. Таким чином люди фактично перебувають в заручниках у ворога.
Проте такий шантаж не допомагає росіянам, й вони вимушені навіть дозволити «голосування» на виборах за українським паспортом, через те, що більшість населення не має червоної макулатури рф, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про тих, хто здійснює тиск на українців щодо примусової паспортизації, до відповідного чат-бота.
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