Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Удар «шахеда» знищив квартиру в Одесі, фото: ДСНС
Уламки «Шахеда» знищили квартиру в Одесі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191450-ulamky-shaheda-znyschyly-kvartyru-v-odesi-video.htmlРакурс
Одеса в ніч на сьогодні, 17 січня, зазнала чергової атаки ударними дронами-камікадзе. В результаті, зокрема, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
.
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, зняте зі знищеної внаслідок падіння уламків «Шахеда» квартири.
Це звичайний житловий будинок, звичайна двокімнатна квартира в п’ятиповерхівці, — зазначив він. — Зараз квартира повністю вигоріла.
Гончаренко зазначив, власники квартири залишилися живі лише тому, що в той час не були вдома.
Такий він «рускій мір» в дії. Але тримаємо стрій. Інших варіантів немає, — наголосив нардеп.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...