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Ракурс
Удар «шахеда» знищив квартиру в Одесі, фото: ДСНС

Уламки «Шахеда» знищили квартиру в Одесі (ВІДЕО)

17 січ 2024, 14:00
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Одеса в ніч на сьогодні, 17 січня, зазнала чергової атаки ударними дронами-камікадзе. В результаті, зокрема, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.


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Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, зняте зі знищеної внаслідок падіння уламків «Шахеда» квартири.

Це звичайний житловий будинок, звичайна двокімнатна квартира в п’ятиповерхівці, — зазначив він. — Зараз квартира повністю вигоріла.

Гончаренко зазначив, власники квартири залишилися живі лише тому, що в той час не були вдома.

Такий він «рускій мір» в дії. Але тримаємо стрій. Інших варіантів немає, — наголосив нардеп.

Джерело: Ракурс


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