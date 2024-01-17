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Удар «шахеда» уничтожил квартиру в Одессе, фото: ГСЧС
Обломки «Шахеда» уничтожили квартиру в Одессе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191450-oblomki-shaheda-unichtojili-kvartiru-v-odesse-video.htmlРакурс
Одеса в ніч на сьогодні, 17 січня, зазнала чергової атаки ударними дронами-камікадзе. В результаті, зокрема, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
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Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, зняте зі знищеної внаслідок падіння уламків «Шахеда» квартири.
Це звичайний житловий будинок, звичайна двокімнатна квартира в п’ятиповерхівці, — зазначив він. — Зараз квартира повністю вигоріла.
Гончаренко зазначив, власники квартири залишилися живі лише тому, що в той час не були вдома.
Такий він «рускій мір» в дії. Але тримаємо стрій. Інших варіантів немає, — наголосив нардеп.
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