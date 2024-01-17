Удар «шахеда» уничтожил квартиру в Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n191450-oblomki-shaheda-unichtojili-kvartiru-v-odesse-video.html

Ракурс

Одеса в ніч на сьогодні, 17 січня, зазнала чергової атаки ударними дронами-камікадзе. В результаті, зокрема, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, зняте зі знищеної внаслідок падіння уламків «Шахеда» квартири.

Це звичайний житловий будинок, звичайна двокімнатна квартира в п’ятиповерхівці, — зазначив він. — Зараз квартира повністю вигоріла.

Гончаренко зазначив, власники квартири залишилися живі лише тому, що в той час не були вдома.