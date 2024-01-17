ДБР объявило новое подозрение львовскому бизнесмену, фото: ДБР

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ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони, та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків на майже мільярд гривень.

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Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба ДБР.

Агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що йдеться я про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа зокрема.

У ДБР зазначають, що підозрюваних викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн, — зазначають у відомстві.

В ході слідства було встановлено, що:

до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони;

згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 млн грн.

Зазначається, що п’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190 та ч. 1 і ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу).

Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — зазначають у ДБР. — Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.