В школах на оккупированных территориях появятся «надзиратели за патриотизмом»

Оккупанты вводят должность «надзирателя за патриотизмом» в школах на ВОТ

https://racurs.ua/n191448-v-shkolah-na-okkupirovannyh-territoriyah-poyavyatsya-nadzirateli-za-patriotizmom.html

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Міносвіти рф планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях й школах ТОТ запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за «патріотичним вихованням дітей, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що особливу увагу в цьому процесі рашисти приділятимуть тимчасово окупованим територіям, для яких збільшуватимуть видатки бюджету на «виховання патріотизму» у межах проекту «Освіта», виділивши на 2024 рік 39,7 млрд рублів (близько 17 млрд грн) проти 6,47 млрд (близько 3 млрд грн) у 2023 році.