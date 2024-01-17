Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Уничтожение рашиста снайпером с дистанции 900 метров попало на видео

17 янв 2024, 12:40
999

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі сьогодні, 17 січня, опублікував відео, котре показує ліквідацію російського загарбника снайпером з відстані 900 м.


.

Працюють Привиди Бахмута. Дистанція 900 метрів, на вулиці — 20. Мінус окупант, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров