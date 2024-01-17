Уничтожение рашиста снайпером с дистанции 900 метров попало на видео

Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n191447-unichtojenie-rashista-snayperom-s-distancii-900-metrov-popalo-na-video.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі сьогодні, 17 січня, опублікував відео, котре показує ліквідацію російського загарбника снайпером з відстані 900 м.

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