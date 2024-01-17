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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Знищення рашиста снайпером з дистанції 900 метрів потрапило на відео

17 січ 2024, 12:40
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі сьогодні, 17 січня, опублікував відео, котре показує ліквідацію російського загарбника снайпером з відстані 900 м.


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Працюють Привиди Бахмута. Дистанція 900 метрів, на вулиці — 20. Мінус окупант, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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