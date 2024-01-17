Ярослав Юрчишин, фото: «Громадське радіо»

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Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.

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Голова комітету Ярослав Юрчишин заявив про це в ефірі «Радіо Свобода».

Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії, — наголосив він. — Але хто їх вчиняв — за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими.

Мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них, — додав Юрчишин.

Нардеп зауважив, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків від факту шпигування за журналістами.

Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону, — наголосив Юрчишин.

За словами Юрчишина, що комітет збиратиметься на засідання щодо системи порушень професійних прав журналістів, проявами якої стала низка недавніх подій:

напад на Михайла Ткача;

перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві;

провокація проти розслідувача Юрія Ніколова.

Він зазначив, що за фактом інциденту з Ніколовим члени парламентського комітету з питань свободи слова вже звернулися до Офісу Генерального прокурора із запитом про кримінальне провадження.

Джерело: «Радіо Свобода»