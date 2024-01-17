СБУ задержала российского информатора, фото: СБУ

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Ракурс

Кіберфахівці СБУ затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на території Кіровоградської області.

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Про це сьогодні, 17 січня, повідомляє прес-центр СБУ.

Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів, — наголошують в СБУ. — Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних сил України.

Зазначається, що отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Telegram-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників.

Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації, — зазначають у СБУ. — Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його у власному помешканні.

Затриманий — житель Кропивницького. За даними слідства, він:

понад три місяці тому потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах;

усю подальшу комунікацію з окупантами здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси;

для збору розвідінформації самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об'єкти Сил оборони. Також «потрібні» відомості зловмисник випитував у своїх знайомих, яких використовував «втемну».

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.