Задержан российский информатор, шпионивший за самолетами ВСУ на Кировоградщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191445-zaderjan-rossiyskiy-informator-shpionivshiy-za-samoletami-vsu-na-kirovogradschine-foto.htmlРакурс
Кіберфахівці СБУ затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на території Кіровоградської області.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомляє прес-центр СБУ.
Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів, — наголошують в СБУ. — Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних сил України.
Зазначається, що отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Telegram-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників.
Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації, — зазначають у СБУ. — Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його у власному помешканні.
Затриманий — житель Кропивницького. За даними слідства, він:
- понад три місяці тому потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах;
- усю подальшу комунікацію з окупантами здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси;
- для збору розвідінформації самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об'єкти Сил оборони. Також «потрібні» відомості зловмисник випитував у своїх знайомих, яких використовував «втемну».
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.