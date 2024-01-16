СБУ задержала охранника детсада на Запорожье, корректировавшего российские ракеты, фото: СБУ

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Контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки рф, який коригував російські ракетні атаки по Запоріжжю.

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Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року, — зазначають у СБУ. — Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

Затриманий — охоронець місцевого дитсадка. За інформацією спецслужби, у грудні минулого року його дистанційно завербовував представник головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому — хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора, — розповіли в СБУ.

Зазначається, що за вказівками російського гру агент:

збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ;

коригував ракетні удари рф по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який зловмисник використовував для спілкування з російським гру через популярний месенджер.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб), він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.