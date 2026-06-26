Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА

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Ракурс

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару.

Наразі відомо про 15 поранених. Серед них є дев’ятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після отримання допомоги він лікуватиметься вдома. Мешканці міста, травмовані внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися до медиків. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 26 червня повідомив у Telegram.

Четверо осіб госпіталізовані. У важкому стані перебуває 45-річна жінка. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти 26 червня атакували житловий район Запоріжжя. Пошкоджені будівлі, автівки. Внаслідок обстрілу постраждали 15 людей. Серед поранених є дев’ятирічний хлопчик.

Наразі на місці удару працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.