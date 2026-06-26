Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: МВС

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У Запоріжжі внаслідок атаки російських БпЛА попередньо постраждали дев’ятеро жінок.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомила прес-служба МВС.

Через ворожий удар загорілися 4 легкові автомобілі. Також частково зруйновано одноповерхову будівлю, виникла пожежа покрівлі. Займання ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 28 людям, серед яких чотири дитини.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що вік поранених жінок — від 21 до 86 років.