Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Запорожье, фото: МВД

Девять женщин пострадали в результате атаки БпЛА на Запорожье (ФОТО)

26 июн 2026, 14:50
999

У Запоріжжі внаслідок атаки російських БпЛА попередньо постраждали дев’ятеро жінок.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомила прес-служба МВС.

Через ворожий удар загорілися 4 легкові автомобілі. Також частково зруйновано одноповерхову будівлю, виникла пожежа покрівлі. Займання ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 28 людям, серед яких чотири дитини.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що вік поранених жінок — від 21 до 86 років.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: МВС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров