Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 26 червня, вдень атакували Запоріжжя.

Наразі відомо про сімох поранених, їм надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дим, який бачать запоріжці, — наслідки ворожої атаки, — зазначив він.