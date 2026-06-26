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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ударили по Запорожью — семеро пострадавших (ФОТО)

26 июн 2026, 13:18
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Російські загарбники сьогодні, 26 червня, вдень атакували Запоріжжя.

Наразі відомо про сімох поранених, їм надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дим, який бачать запоріжці, — наслідки ворожої атаки, — зазначив він.

Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки, — розповів Федоров.

Источник: Ракурс


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