Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Рашисты ударили по Запорожью — семеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214665-rashisty-udarili-po-zaporoju-semero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 червня, вдень атакували Запоріжжя.
Наразі відомо про сімох поранених, їм надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дим, який бачать запоріжці, — наслідки ворожої атаки, — зазначив він.
Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки, — розповів Федоров.