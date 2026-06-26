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Последствия российской атаки по Сумам, фото: ГСЧС
Российский дрон ударил по девятиэтажке в Сумах, возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214661-rossiyskiy-dron-udaril-po-devyatietajke-v-sumah-voznik-pojar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах.
Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку, — розповіли у відомстві. — Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.
Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив по території стоянки:
- внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль;
- ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень;
- пожежу ліквідовано, подальшому поширенню вогню вдалося запобігти;
- інформація про травмованих не надходила.