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Последствия российской атаки по Сумам, фото: ГСЧС

Российский дрон ударил по девятиэтажке в Сумах, возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

26 июн 2026, 10:14
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Російські загарбники атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах.

Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку, — розповіли у відомстві. — Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив по території стоянки:

  • внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль;
  • ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень;
  • пожежу ліквідовано, подальшому поширенню вогню вдалося запобігти;
  • інформація про травмованих не надходила.

Источник: Ракурс


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