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Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС
Російський дрон ударив по дев’ятиповерхівці в Сумах, виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214661-rosiyskyy-dron-udaryv-po-dev-yatypoverhivci-v-sumah-vynykla-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах.
Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку, — розповіли у відомстві. — Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.
Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив по території стоянки:
- внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль;
- ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень;
- пожежу ліквідовано, подальшому поширенню вогню вдалося запобігти;
- інформація про травмованих не надходила.