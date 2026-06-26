Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

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Російські загарбники атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах.

Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку, — розповіли у відомстві. — Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив по території стоянки: