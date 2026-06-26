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Ракурс
Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Російський дрон ударив по дев’ятиповерхівці в Сумах, виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

26 чер 2026, 10:14
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Російські загарбники атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах.

Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку, — розповіли у відомстві. — Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки російської атаки по Сумах, фото: ДСНС

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив по території стоянки:

  • внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль;
  • ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень;
  • пожежу ліквідовано, подальшому поширенню вогню вдалося запобігти;
  • інформація про травмованих не надходила.

Джерело: Ракурс


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