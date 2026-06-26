Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили по Запоріжжю — семеро постраждалих (ФОТО)

26 чер 2026, 13:18
999

Російські загарбники сьогодні, 26 червня, вдень атакували Запоріжжя.

Наразі відомо про сімох поранених, їм надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дим, який бачать запоріжці, — наслідки ворожої атаки, — зазначив він.

Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки, — розповів Федоров.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів