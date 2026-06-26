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Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
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Російські загарбники сьогодні, 26 червня, вдень атакували Запоріжжя.
Наразі відомо про сімох поранених, їм надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дим, який бачать запоріжці, — наслідки ворожої атаки, — зазначив він.
Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки, — розповів Федоров.