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Ракурс
Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині російські дрони спричинили масштабну пожежу (ФОТО)

26 чер 2026, 12:50
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Атака російських безпілотників спричинила масштабну пожежу у прикордонній Глухівській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. маді

Горіла складська будівля. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Через загрозу повторних ударів рятувальники не могли повноцінно працювати та були змушені діяти з урахуванням безпекової ситуації, — розповіли у відомстві.

Вогнеборці, попри всі складнощі, приборкали займання.

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники також атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку.

Джерело: Ракурс


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