Атака російських безпілотників спричинила масштабну пожежу у прикордонній Глухівській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. маді

Горіла складська будівля. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Через загрозу повторних ударів рятувальники не могли повноцінно працювати та були змушені діяти з урахуванням безпекової ситуації, — розповіли у відомстві.