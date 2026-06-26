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Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС
В Сумской области российские дроны вызвали масштабный пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n214664-v-sumskoy-oblasti-rossiyskie-drony-vyzvali-masshtabnyy-pojar-foto.htmlРакурс
Атака російських безпілотників спричинила масштабну пожежу у прикордонній Глухівській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС. маді
Горіла складська будівля. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Через загрозу повторних ударів рятувальники не могли повноцінно працювати та були змушені діяти з урахуванням безпекової ситуації, — розповіли у відомстві.
Вогнеборці, попри всі складнощі, приборкали займання.
Нагадаємо, російські загарбники також атакували дроном дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку.