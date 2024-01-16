На ВОТ фейковым вузам представили план явки для студентов на «выборы путина»

Рашисты готовят проведение псевдовыборов на ВОТ, фото: Dzen

https://racurs.ua/n191409-na-vot-feykovym-vuzam-predstavili-plan-yavki-dlya-studentov-na-vybory-putina.html

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На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до псевдоголосування на «виборах президента рф», запланованих на весну 2024 року.

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В межах цього процесу окупаційні адміністрації довели керівництву фейкових навчальних закладів (університети, коледжі, училища) плани щодо обов’язкової явки студентів на «виборах». Про це сьогодні, 16 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для виконання плану на ТОТ створили «школи молодого виборця», де нібито вчать голосувати тих, хто піде перший раз. По факту це ж обов’язкові для відвідин агітаційні кружки у підтримку міжнародного злочинця владіміра путіна, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про тих, хто допомагає ворогу проводити «вибори» до відповідного чат-бота, щоб ніхто з цих людей не зміг уникнути відповідальності.