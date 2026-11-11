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Последствия российской атаки на Кропивницкий, фото: ГСЧС
В Кропивницком более суток тушат пожар в «Эпицентре» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217355-v-kropivnickom-bolee-sutok-tushat-pojar-v-epicentre-foto-video.htmlРакурс
У Кропивницькому триває ліквідація пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, що виникла вчора, 10 листопада, вранці внаслідок повторного російського удару.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники працювали на місці обстрілу впродовж усієї ночі. Гасіння ускладнюється значною площею пожежі та постійною загрозою повторних обстрілів, — розповіли у ДСНС.
За інформацією місцевих ЗМІ, росіяни вчора завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» у Кропивницькому. Виникла масштабна пoжeжа, є постраждалі.