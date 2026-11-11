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Ракурс
Последствия российской атаки на Кропивницкий, фото: ГСЧС

В Кропивницком более суток тушат пожар в «Эпицентре» (ФОТО, ВИДЕО)

11 ноя 2026, 13:12
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У Кропивницькому триває ліквідація пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, що виникла вчора, 10 листопада, вранці внаслідок повторного російського удару.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники працювали на місці обстрілу впродовж усієї ночі. Гасіння ускладнюється значною площею пожежі та постійною загрозою повторних обстрілів, — розповіли у ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, росіяни вчора завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» у Кропивницькому. Виникла масштабна пoжeжа, є постраждалі.

Наслідки російської атаки на Кропивницький, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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