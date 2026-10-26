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Последствия российских ударов по Запорожью, фото: ГСЧС
В Запорожье ликвидировали пожар, нанесенный российскими ударами по торговому центру (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217030-v-zaporoje-likvidirovali-pojar-nanesennyy-rossiyskimi-udarami-po-torgovomu-centru-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ударами російських БпЛА по недіючому торговельному центру.
Про це сьогодні, 26 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі триває розбір та проливка конструкцій закладу, — розповіли у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали усі екстрені служби.
Нагадаємо, раніше сьогодні Запорізька ОВА повідомляла, що росіяни вранці завдали удару по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа.