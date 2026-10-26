Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217030-u-zaporijji-likviduvaly-pojeju-sprychynenu-rosiyskymy-udaramy-po-torgovelnomu-centru-foto-video.html

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У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ударами російських БпЛА по недіючому торговельному центру.

Про це сьогодні, 26 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі триває розбір та проливка конструкцій закладу, — розповіли у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали усі екстрені служби.

Нагадаємо, раніше сьогодні Запорізька ОВА повідомляла, що росіяни вранці завдали удару по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа.