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Наслідки російської атаки на Кропивницький, фото: ДСНС
У Кропивницькому понад добу гасять пожежу в «Епіцентрі» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217355-u-kropyvnyckomu-ponad-dobu-gasyat-pojeju-v-epicentri-foto-video.htmlРакурс
У Кропивницькому триває ліквідація пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, що виникла вчора, 10 листопада, вранці внаслідок повторного російського удару.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники працювали на місці обстрілу впродовж усієї ночі. Гасіння ускладнюється значною площею пожежі та постійною загрозою повторних обстрілів, — розповіли у ДСНС.
За інформацією місцевих ЗМІ, росіяни вчора завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» у Кропивницькому. Виникла масштабна пoжeжа, є постраждалі.