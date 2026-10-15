Російські БпЛА понад 10 годин атакували Кіровоградщину. Фото: соцмережі

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Російські війська масовано атакували Кіровоградщину.

Понад 10 годин регіон перебував під масованою атакою ворожих БпЛА. У Кропивницькому були влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі. Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох травмованих. Про це повідомили в ДСНС.

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах росіяни били по об'єктах транспортної інфраструктури, де також виникли займання. Крім того, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом у регіоні загарбницька армія вдарила по 25 локаціях. Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 14 жовтня в Луцьку внаслідок падіння уламків російського дрона на вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Шестеро людей загинули. Ще 12 осіб поранені, зокрема дитина.