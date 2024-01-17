В Одессе 60 домов остались без тепла из-за падения обломков дрона

Рашисты в ночь на 17 января атаковали Одессу «шахедами», фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n191444-v-odesse-60-domov-ostalis-bez-tepla-iz-za-padeniya-oblomkov-drona.html

Ракурс

В Одесі внаслідок падіння уламків дрона на магістральні трубопроводи, котре сталося в ніч на сьогодні, 17 січня, від опалення відключили близько 60 будинків.

.

Про це під час сесії Одеської міськради розповіла голова КП «Теплопостачання міста Одеса» Ганна Позднякова, повідомляє агентство «Укрінформ».

Уночі від опалення було відключено майже 60 будинків унаслідок пошкодження наших двох магістральних трубопроводів. Уламки збитого «шахеда» влучили в теплову камеру, — зазначила вона.

За словами чиновниці, роботи з відновлення розпочнуться одразу після того, як працівників ТГО допустять до місця обстрілу.

На відновлення нам буде потрібно приблизно добу, — додала вона.

Нагадаємо, в ніч на 17 січня рашисти атакували Одесу «шахедами», котрі заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.

Джерело: «Укрінформ»