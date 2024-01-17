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Последствия российской воздушной атаки по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

На Одещине в результате атаки «шахедами» поврежден жилой дом, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2024, 08:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 січня, вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед».


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Основні зусилля атаки дронами ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря, повідомляють Сили оборони півдня України.

В результаті на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак:

  • уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси;
  • в кількох локаціях сталися займання — горіли квартири і автівки мирних мешканців міста.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

У ДСНС Одещини зазначають, що внаслідок ворожої атаки по Одещині сталося загоряння: газової труби;

  • чотирьох припаркованих легкових автомобілів;
  • балконів на третьому та четвертому поверхах та квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м.
  • Також вибуховою хвилею було пошкоджено вісім автомобілів.

Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 м2, — вказано в повідомленні.

Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


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