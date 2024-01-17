Последствия российской воздушной атаки по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n191440-na-odeschine-v-rezultate-ataki-shahedami-povrejden-jiloy-dom-est-postradavshie-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 січня, вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед».

.

Основні зусилля атаки дронами ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря, повідомляють Сили оборони півдня України.

В результаті на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак:

уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси;

в кількох локаціях сталися займання — горіли квартири і автівки мирних мешканців міста.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

У ДСНС Одещини зазначають, що внаслідок ворожої атаки по Одещині сталося загоряння: газової труби;

чотирьох припаркованих легкових автомобілів;

балконів на третьому та четвертому поверхах та квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м.

Також вибуховою хвилею було пошкоджено вісім автомобілів.