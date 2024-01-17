Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Мілітарний»

19 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 17 января (ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2024, 08:23
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 січня, здійснили чергову повітряну атаку проти України.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атаки здійснювалися з двох напрямків:

  • 20 ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська (рф);
  • двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської областв рф у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів», — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров