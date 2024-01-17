Рашисти вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n191439-19-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-17-sichnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 січня, здійснили чергову повітряну атаку проти України.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атаки здійснювалися з двох напрямків:

20 ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська (рф);

двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської областв рф у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів», — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.