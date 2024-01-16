Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дуда зустрівся із Зеленським у Давосі

Дуда зустрівся із Зеленським у Давосі (ФОТО)

16 січ 2024, 22:59
999

Політика Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, — президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Давосі.


.

Про це повідомляє пресслужба Канцелярії президента Польщі.

За словами Дуди, із Зеленським він поговорив про поточну ситуацію — на фронті та у суспільстві.

За кілька днів у Києві можуть розпочатись переговори української сторони із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити, — підкреслив Дуда.

9 січня Зеленський провів телефонну розмову з Дудою — говорили про блокаду кордону, «гарантії безпеки» та оборонну співпрацю.

Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами, — цитує Зеленського ОП.

За останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем — від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів