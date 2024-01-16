Дуда встретился с Зеленским в Давосе

https://racurs.ua/n191438-duda-vstretilsya-s-zelenskim-v-davose-foto.html

Ракурс

Політика Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, — президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Давосі.

.

Про це повідомляє пресслужба Канцелярії президента Польщі.

За словами Дуди, із Зеленським він поговорив про поточну ситуацію — на фронті та у суспільстві.

За кілька днів у Києві можуть розпочатись переговори української сторони із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити, — підкреслив Дуда.

9 січня Зеленський провів телефонну розмову з Дудою — говорили про блокаду кордону, «гарантії безпеки» та оборонну співпрацю.

Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами, — цитує Зеленського ОП.

За останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем — від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.