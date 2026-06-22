Кароль Навроцкий опроверг заявление Владимира Зеленского по поводу ордена Белого Орла. Фото:

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Президент Польщі Кароль Навроцький заперечив президенту України Володимиру Зеленському, що скандал з орденом пов’язаний із польською політикою.

Рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла не стосується внутрішніх справ Польщі. Суперечка лежить виключно в площині історичної пам’яті і того факту, що в Польщі «не приймають червоно-чорний прапор Бандери». Про це 22 червня заявив Навроцький, передає Polsat News.

Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється, дякую, — заявив Навроцький.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Таке рішення Варшава ухвалила через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього рішення від польських нагород вирішили відмовитися колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Також так вчинили очільник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

А Зеленський заявив, що питання позбавити його польського ордена стосується внутрішньої політики Польщі. Глава держави заявив, що Навроцький тисне на премʼєр-міністра Дональд Туска, бо хоче здобути популярність для своєї партії «Право і справедливість» напередодні виборів у 2027 році.

Джерело: Polsat News