Володимир Зеленський та Кароль Навроцький, фото: «Польське радіо»

https://racurs.ua/ua/n214547-prezydent-polschi-pozbavyv-zelenskogo-ordena-bilogo-orla-video.html

Ракурс

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної відзнаки Ордена Білого Орла.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомило «Польське радіо».

Підставою для цього стало рішення української влади надати одній з військових частин ім’я «Героїв УПА». Навроцький у своїй заяві рішення української влади щодо вшанування УПА назвав обурливим і таким, що завдає шкоди довірі між народами.

Це удар не лише по історичній пам’яті, а й по довірі, яку ми будували роками. Це удар по основах примирення, — заявив президент Польщі.

Він зазначив, що після консультацій з Капітулою Ордена ухвалив рішення позбавити Зеленського відзнаки. Водночас він запевнив, що це рішення не спрямоване проти українського народу.

Для набуття рішенням чинності ще потрібен підпис прем'єр-міністра Польщі.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». В тексті указу зазначалося, що це рішення ухвалене з метою «відновлення історичних традицій національного війська».

Джерело: «Польське радіо»