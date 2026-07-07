Кирило Буданов заявив, що Польща готує ескалацію до річниці Волинської трагедії. Фото:

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Польща може здійснити «незрілі ескалаційні кроки» напередодні річниці Волинської трагедії.

Пік напруги у відносинах між Україною та Польщею може настати вже наступного тижня через історичну дату — 11 липня. Київ отримав інформацію про можливі дії Варшави, які можуть спричинити нове загострення між країнами. Про це голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

При цьому очільник офісу Зеленського наголосив, що Україна не прийматиме ультиматумів від жодної країни. І додав, що останній, хто намагався поставити українцям ультиматум — це Російська Федерація.

За словами Буданова, Україна не діятиме на випередження, але буде реагувати на будь-які недружні кроки.

Якщо ми визнаємо, що хтось робить незрілі кроки, нащо нам відповідати, робити хибні кроки наперед. Зроблять свій — побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде, — зазначив він.

Колишній керівник ГУР додав, що ескалація може або призвести до катастрофи, або стати передумовою для подальшої деескалації.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Таке рішення Варшава ухвалила через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Зеленський заявив, що питання позбавити його польського ордена стосується внутрішньої політики Польщі. А польський президент відповів, що суперечка навколо ордена лежить виключно в площині історичної пам’яті і того факту, що в Польщі «не сприймають червоно-чорний прапор Бандери"ю

Джерело: «РБК-Україна»