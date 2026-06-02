Віце-спікер польського Сейму.

У Сеймі Польщі закликали заблокувати євроінтеграцію України.

Блокувати вступ України до Європейського Союзу закликали через скандал навколо підрозділу імені Героїв УПА. Польський уряд закликали перестати оплачувати послуги супутникового зв’язку Starlink, яким користуються Сили оборони України. Такі заяви віце-спікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак зробив в ефірі RMF24.

Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив, — заявив він.

Босак зазначив, що українці начебто «зневажають польських політиків, оскільки вважають їх слабаками». І додав, що в Україні дозволяють собі шанувати героїв УПА, бо «не очікують жодної реакції польської сторони».

Політик також закликав Польщу відмовитися надавати спільні запозичення з іншими країнами Європи на підтримку України.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Цю нагороду глава держави отримав у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.

Причиною такого рішення польської влади стало рішення Києва назвати Окремий центр спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ на честь Героїв УПА. У Варшаві вважають, що це свідчить про нібито «неготовність України до європейських стандартів історичної пам’яті».

Президент Володимир Зеленський 26 травня видав указ, у якому постановив надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

Джерело: RMF24