Владимира Зеленського хотят лишить государственной награды.

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла.

Це питання мають винести на засідання Капітули Ордену Орла Білого, яке заплановане на 8 червня. Навроцький розповів, що саме там запропонував включити пункт про можливе позбавлення Зеленського нагороди, яку він отримав у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Про це повідомив польський портал Onet.

Причиною такого рішення польської влади стало рішення Києва назвати Окремий центр спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ на честь Героїв УПА. Навроцький вважає, що це рішення «дає аргументи російській пропаганді».

Також президент Польщі наголосив, що це свідчить про нібито «неготовність України до європейських стандартів історичної пам’яті».

Нагадаємо, найвищу державну нагороду Польщі — орден Білого Орла, президент України Володимир Зеленський отримав у квітні 2023 року від тодішнього президента Анджея Дуди.

Орденом Зеленського удостоїли на знак «визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці в ім’я демократії, миру й безпеки у Європі, непохитність у захисті невід'ємних прав людини».

Джерело: Onet