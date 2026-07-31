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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский изменил состав СНБО

31 июл 2026, 19:55
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Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ № 677/2026 сьогодні, 31 липня, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника МВС Ігоря Клименка, екс-прем'єра Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, екс-міністра економіки Олексія Соболева та колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Натомість до складу РНБО введено:

  • міністра внутрішніх справ МВС Івана Вигівського;
  • головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;
  • прем'єр-міністра Сергія Корецького;
  • міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;
  • міністра юстиції Дениса Маслова;
  • першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;
  • заступника міністра оборони Євгенія Хмару.

Источник: Ракурс


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