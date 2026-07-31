Зеленский изменил состав СНБО

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n215361-zelenskiy-izmenil-sostav-snbo.html

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Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ № 677/2026 сьогодні, 31 липня, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника МВС Ігоря Клименка, екс-прем'єра Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, екс-міністра економіки Олексія Соболева та колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Натомість до складу РНБО введено: