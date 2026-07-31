Зеленский изменил состав СНБО

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский изменил состав СНБОhttps://racurs.ua/n215361-zelenskiy-izmenil-sostav-snbo.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони.
Відповідний указ № 677/2026 сьогодні, 31 липня, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника МВС Ігоря Клименка, екс-прем'єра Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, екс-міністра економіки Олексія Соболева та колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
Натомість до складу РНБО введено:
- міністра внутрішніх справ МВС Івана Вигівського;
- головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;
- прем'єр-міністра Сергія Корецького;
- міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;
- міністра юстиції Дениса Маслова;
- першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;
- заступника міністра оборони Євгенія Хмару.