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Удари по центру міста, де немає військової інфраструктури - Терехов про удари по Харкову
Удари по центру міста, де немає військової інфраструктури — Терехов про атаку на Харківhttps://racurs.ua/ua/n191437-udary-po-centru-mista-de-nemaie-viyskovoyi-infrastruktury-terehov-pro-udary-po-harkovu.htmlРакурс
Росіяни увечері 16 січня обстріляли Харків ракетами С-300. Наразі відомо про чотирьох поранених.
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Окупанти завдали ударів по Харкову двома балістичними зенітними ракетами.
Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Медики надають допомогу чотирьом постраждалим. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань, — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова, — написав мер Терехов.
Нагадаємо, на початку 2024 року США повідомили, що Північна Корея передала частину своїх балістичних ракет росії.
Деякі з них, на думку Білого дому, вже запустили по Запоріжжю і Харкову. У Південній Кореї стверджують, що Північ використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети. Скільки саме ракет передала КНДР — невідомо.
ОНОВЛЕННЯ. О 22.30 кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 11 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, російські війська вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.