Удари по центру міста, де немає військової інфраструктури - Терехов про удари по Харкову

Росіяни увечері 16 січня обстріляли Харків ракетами С-300. Наразі відомо про чотирьох поранених.

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Окупанти завдали ударів по Харкову двома балістичними зенітними ракетами.

Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова, — написав мер Терехов.

Нагадаємо, на початку 2024 року США повідомили, що Північна Корея передала частину своїх балістичних ракет росії.

Деякі з них, на думку Білого дому, вже запустили по Запоріжжю і Харкову. У Південній Кореї стверджують, що Північ використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети. Скільки саме ракет передала КНДР — невідомо.

ОНОВЛЕННЯ. О 22.30 кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 11 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, російські війська вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.