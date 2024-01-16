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Ракурс
Удари по центру міста, де немає військової інфраструктури - Терехов про удари по Харкову

Удари по центру міста, де немає військової інфраструктури — Терехов про атаку на Харків

16 січ 2024, 22:22
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Росіяни увечері 16 січня обстріляли Харків ракетами С-300. Наразі відомо про чотирьох поранених.


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Окупанти завдали ударів по Харкову двома балістичними зенітними ракетами.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Медики надають допомогу чотирьом постраждалим. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань, — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова, — написав мер Терехов.

Нагадаємо, на початку 2024 року США повідомили, що Північна Корея передала частину своїх балістичних ракет росії.

Деякі з них, на думку Білого дому, вже запустили по Запоріжжю і Харкову. У Південній Кореї стверджують, що Північ використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети. Скільки саме ракет передала КНДР — невідомо.

ОНОВЛЕННЯ. О 22.30 кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 11 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, російські війська вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

Джерело: Ракурс


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